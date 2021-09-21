Galatasaray ile Kayserispor 51. randevuda

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 50 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi.

Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Kayseri'de yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.

KAYSERİ'DE OYNANAN MAÇLAR

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 25 lig maçında 12 kez yendi.

Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı.

Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974'de yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı müsabakalardan 12'sini yitirdi, 12'sinde ise berabere kaldı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 50 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. (AA)

