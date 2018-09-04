Galatasaray'ın 21 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği liste açıklandı.
Fatih Terim, daha önce de açıkladığı gibi kadroda iki kaleciye yer verdi.
İşte Galatasaray'ın 21 kişilik kadrosu...
Muslera, İsmail, Mariano, Maicon, Serdar, Ahmet, Linnes, Ömer, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli, Rodirgues, Eren, Sinan, Onyekuru, Muğdat
FATİH TERİM DAHA ÖNCE SİNYALİ VERMİŞTİ
Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada iki kaleci tercih edebileceğini ''Açıkçası UEFA bize çok önemli yaptırımlar koydu. Kadromuz 21 olarak mecburi bir kriter var. Bu elimizi daralttı. Bu 21'in içinde bazı kriterler var, 3 de kaleci olacak. Burada belki de oyuncudan kazanmak için iki kaleci yazabiliriz listeye'' sözleriyle dile getirmişti.
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