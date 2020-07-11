SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın Ankaragücü kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Ankaragücü kadrosu açıklandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda başkent kafilesi belli olurken, Radamel Falcao'nun durumu merakla bekleniyordu. Kolombiyalı yıldız, Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Ankaragücü kadrosu açıklandı

Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray, bu formundan dolayı zirveden de uzaklaşmıştı.

Avrupa kupalarına katılma şansını da zora sokan Aslan, Ankaragücü karşısında galip gelip hem bu kötü seriyi sonlandırmak hem de 3.'lük şansını devam ettirmek istiyor.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan ve oynayıp oynamayacağı merak edilen Radamel Falcao ve Lemina, kafilede yer almadı.

gs kadro

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Menajeri açıkladı! G.Saray'dan ayrılıyor...Menajeri açıkladı! G.Saray'dan ayrılıyor...
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdiler

'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdiler

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Galatasaray ilk bombayı patlattı

Galatasaray ilk bombayı patlattı

Fenerbahçe, Fatih Terim'i sinirlendirdi

Fenerbahçe, Fatih Terim'i sinirlendirdi

Gökhan Gönül ikna oldu... İşte yeni takımı!

Gökhan Gönül ikna oldu... İşte yeni takımı!

Ne yaptın yenge! Gider gitmez...

Ne yaptın yenge! Gider gitmez...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Fatih Terim bırakıyor mu?

Fatih Terim bırakıyor mu?

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ın Ankaragücü kadrosu açıklandı

G.Saray'da iki şok birden!

Mariano'nun menajeri, Galatasaray'dan ayrılığı açıkladı

Menajeri açıkladı! G.Saray'dan ayrılıyor...

Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı Çin'den gelen o mikrop durdurdu

''O mikrop Galatasaray'ı durdurdu''

Falcao, Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kafilesinde yer almadı

Galatasaray'da Falcao şoku!

Galatasaray'ı kızdıran teklif! Maicon'u Onyekuru taktiği...

Galatasaray'ı kızdıran teklif!

Arda Turan ve Caner Erkin Galatasaray yolunda

Açıklandı! Arda Turan ve Caner Erkin aynı takıma transfer oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.