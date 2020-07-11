Galatasaray'ın Ankaragücü kadrosu açıklandı

Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray, bu formundan dolayı zirveden de uzaklaşmıştı.
Avrupa kupalarına katılma şansını da zora sokan Aslan, Ankaragücü karşısında galip gelip hem bu kötü seriyi sonlandırmak hem de 3.'lük şansını devam ettirmek istiyor.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan ve oynayıp oynamayacağı merak edilen Radamel Falcao ve Lemina, kafilede yer almadı.
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