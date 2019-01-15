Galatasaray'ın Belhanda'yı Al Ittihad'a satmaktan vazgeçtiği iddia edildi

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın Al İttihad'a transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Belhanda'ya yakınlığı ile bilinen Fransız gazeteci Manu Lonjon, transfere dair son gelişmeleri paylaştı.

Lonjon, Galatasaray ile Al-İttihad'ın anlaşıp, Belhanda'nın kulüple anlaşamaması nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Fransız gazeteci Belhanda'nın Al-İttihad ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştığını ancak bu sefer de Galatasaray'ın Al İttihad'la anlaşamadığını ifade etti.

Anlaşmanın bozulmasındaki ana faktörün Galatasaray'ın Belhanda'yı satmaktan vazgeçmesi gösterildi. Sarı kırmızılı ekibin Belhanda'dan takımda kalmasını istediği dile getirildi.

TERİM ISRAR ETTİ

Ancak bundan bir ay öncesine kadar durum farklıydı. Belhanda takımda kalmak isterken Galatasaray onu göndermek istiyordu. Fatih Terim'in ısrarlı talebi sonrası ise Galatasaray, Faslı yıldızı satmaktan vazgeçti.

Fakat yönetimin bu tavrını gören Belhanda'nın takımda kalmak istemediği ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmanın planlarını yaptığı kaydedildi.

BOLUSPOR MAÇININ KADROSUNDA

Öte yandan tüm bu gelişmeler yaşanırken Belhanda, Boluspor'la oynanacak kupa maçının kadrosuna dahil edilmişti.

28 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'in görev vermesi halinde bu akşam forma giyebilecek.

