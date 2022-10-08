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Galatasaray'ın bu transferi Beşiktaş taraftarını çileden çıkartacak

08.10.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yabancı sınırı nedeniyle yaşanan kadro kurma problemi için yeni bir çare bulundu. Okan Buruk'un performansından memnun kalmadığı Patrick van Aanholt'un takımdan ayrılmasını istemesinin ardından sol bek pozisyona tanıdık bir isim gündeme geldi. Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı isteyen Okan Buruk, Dursun Özbek yönetimine transferin yapılması için rapor sundu.

Galatasaray'ın bu transferi Beşiktaş taraftarını çileden çıkartacak
Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Rangers FC
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Galatasaray'dan Beşiktaşlı taraftarları çılgına çevirecek bir hamle geldi. Siyah-beyazlı ekipten Avrupa'da forma giymek için ayrıldığını söyleyen Rıdvan Yılmaz'a Galatasaray talip oldu. Okan Buruk'un çok istediği milli oyuncu için sarı-kırmızılı ekip girişimlerine başladı.

AVRUPA İÇİN GİTTİ SADECE 3 MAÇ OYNADI

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Beşiktaş yönetimine Avrupa'da forma giyip hayallerine kavuşmak için ayrılması gerektiğini söyleyen ve Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz yeni takımıyla sadece 3 maçta forma giyebildi. İskoçya'da umduğunu bulmayan Rıdvan için Galatasaray devreye girdi.

DEVRE ARASINDA KİRALIK

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Şu an için takımından ayrılmak istemeyen Rıdvan Yılmaz'ın devre arasında karar değiştirebileceği öğrenildi. Beşiktaş'a 4 milyon Euro kazandırarak Avrupa'ya giden Rıdvan Yılmaz'ın adının Galatasaray ile anılması siyah-beyazlı taraftarları bir hayli kızdırdı.


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Rıdvan Yılmaz beşiktaş galatasaray buruk
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