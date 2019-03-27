Galatasaray'ın eski futbolcusu Gabriel Tamas tutuklandı

Kariyerini İsrail'de Hapoel Haifa'da sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Gabriel Tamas, İsrail'de gözaltına alındı. Alkollü bir şekilde araba süren ve saatte 205 kilometre hıza kadar çıkan Romanyalı oyuncu, hakim karşısına çıkarken 30 gün tutuklanma cezası aldı.

KANINDA YÜKSEK PROMİLLİ ALKOL

Tamas'ın kanında 205 promil çıkarken arabada Tamas'ın dışında iki kadının da olduğu belirtildi. 2003-04 sezonunda Galatasaray'da oynayan Romanyalı defans oyuncusu, kariyerinde Spartak Moskova, Dinamo Bükreş, Auxerre, Celta Vigo, West Brom, Watford ve Cardiff takımlarında da forma giymişti.

GABRİEL TAMAS KİMDİR?

35 yaşındaki Gabriel tamas, 2015 yılında FCSB'den ayrıldıktan sonra İsrail'in Hapoel Haifa takımına transfer oldu. 2003/04 yılında Galatasaray forması giyen Tamas daha sonra Fransa, İngiltere ve Romanya'da çeşitli takımlarda oynadıktan sonra 35 yaşında İsrail'in Hapoel Haifa takımına transfer oldu. Gabriel Tamas bu sezon Hapoel Haifa formasıyla ligde 23 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.

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