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Galatasaray'ın eski futbolcusu Rigobert Song koronavirüs şüphesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.04.2020 08:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Song ülkesinde Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Rigobert Song, yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.

Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek. Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

(AA)

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler... Valentine Ozornwafor (Galatasaray)
Hudson-Odoi (Chelsea)
Manolo Gabbiadini (Sampdoria)
Timo Hübers (Hannover)
Donovan Mitchell (Utah Jazz)
Trey Thompkins (Real Madrid)
Daniele Rugani (Juventus)
Mikel Arteta (Arsenal)
Jannes Horn (Hannover)
Rudy Gobert (Utah Jazz)
Patrick Cutrone (Fiorentina)
German Pezzella (Fiorentina)
Dusan Vlahovic (Fiorentina)
Christian Wood (Detroit Pistons)
Ezequiel Garay ve ismi açıklanmayan 4 Valencia görevlisi/futbolcusu
Albin Ekdal (Sampdoria)
Morten Thorsby (Sampdoria)
Luca Kilian (Paderborn)
Elaquim Mangala (Valencia)
Leicester City'de ismi açıklanmayan 3 futbolcu
Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.
Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.
Omar Colley (Sampdoria)
Jorge Jesus (Flamengo Teknik Direktörü)
Paulo Maldini ve Daniel Maldini (Milan)
Matuidi (Juventus)
Paulo Dybala (Juventus)
Marouane Fellaini (Shandong Luneng)
Van der Burgh (Olimpiyat Şampiyonu Yüzücü)
Fenerbahçe'de ismi açıklanmayan bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandığı açıklandı
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışan koronavirüse yakalandı
Rüştü Reçber (A Milli Takım eski kalecisi)
Fatih Terim - Abdurrahim Albayrak
Hyun-jun Suk (2016-17 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti)
Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz koronavirüsten hayatını kaybetti
Kayserispor'da bir idari personelde test sonucu pozitif çıktı
Evangelos Marinakis (Olympiakos'un sahibi)
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Anahtar Kelimeler:
song Galatasaray kovid-19

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