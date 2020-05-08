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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'nin evinde tecavüz skandalı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.05.2020 22:05 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Eskişehirspor'un eski teknik direktörü Skibbe'nin başı tecavüz skandalı ile dertte. 2008-2009 sezonunda Galatasaray’ı, 2015 yılında ise Eskişehirspor'u çalıştıran ünlü teknik direktör Michael Skibbe'nin villasındaki tecavüz dehşeti mahkemeye taşındı.

Almanya Milli Futbol Takımı'nın çeşitli gruplarında teknik direktörlük yapan ve 2008-2009 sezonunda Galatasaray’ı, 2015 yılında ise Eskişehirspor'u çalıştıran ünlü teknik direktör Michael Skibbe'nin villasındaki tecavüz dehşeti mahkemeye taşındı.

Şu sıralar Borussia Dortmund’un 23 yaş altı takımını çalıştıran Skibbe'nin, dördüncü eşinin kardeşi olan Etiyopya doğumlu 39 yaşındaki Yosef M., tecavüzden 8.5 yıl ceza aldı. Alman teknik adamın mahkemede “80 bin Euro verelim ve adresinin evimizde olduğunu gösterelim, hapis cezası almasın” teklifini davanın hakimi reddetti.

MAHKEMEYİ EŞİYLE İZLEDİ

Düsseldorf'taki mahkemeyi Michael Skibbe ve zanlının ablası olan eşi birlikte izledi. Eyalet Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, zanlının en az iki tecavüzü, Skibbe'nin villasında gerçekleştirdiği ve eve getirdiği kadınlara ilaç verip etkisiz hale getirerek tecavüz ettiği açıklandı.

Sözcü'nün haberine göre, mahkeme Başkanı Bettina Reucher-Hodges, kararı açıklarken,”Siz canavarca hisle hareket ettiniz. Bunlardan biri genç bir kızdı ve siz onun güvenini, hayatını mahvettiniz. Bazı eğilimlerinizi kontrol edemiyorsunuz. Genç kızları sizden korumalıyız” dedi.

UYUŞTURUCU, ARDINDAN VAHŞET

Zanlı Yosef M.’nin ilk olarak 2014 yılının Ağustos ayında Skibbe’nin villasına götürdüğü bir kadına tecavüz ettiği ve bunu filme aldığı, ardından 2016 yılında bu kez 17 yaşında reşit olmayan bir kızın içeceğine uyuşturucu katıp tecavüz ettiği, kızın daha sonra sara krizine girdiği açıklandı.

Üçüncü korkunç olay ise 2019 yılı Nisan ayında gerçekleşti. Yosef M, bir eğlence mekanında iki genç kadınla tanıştı. Gençlere uyuşturucu içeren bir kokteyli içiren Yosef M. genç kadınlardan birine tecavüz etti. Polise giden genç kadın Yosef M.’nin suçlarının ortaya çıkmasını sağladı.


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