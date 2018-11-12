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G.Saray'ın eski yıldızı BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü!

ALMANYA HABERLERİ  | 12.11.2018 13:37 | Son Güncelleme

Alman basını, Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery'nin Bayern Münih'in Borussia Dortmund'a 3-2 yenildiği maç sonrası takım otobüsünün önünde beIN SPORTS yorumcusunu dövdüğünü yazdı.

Almanya bu haberi konuşuyor

Franck Ribery, BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü

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Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Fransız futbolcu Franck Ribery'nin adı skandal bir olaya karıştı.

Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Fransız futbolcu Franck Ribery'nin adı skandal bir olaya karıştı.
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Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild'in haberine göre; 35 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund'a 3-2 yenildikleri maçın ardından beIN SPORTS yorumcusunu dövdü.

Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild'in haberine göre; 35 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund'a 3-2 yenildikleri maçın ardından beIN SPORTS yorumcusunu dövdü.
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Yaşanan skandalın çıkış noktası, maçı beIN SPORTS Fransa adına yorumlayan eski futbolcu Patrick Guillou'nun Bayern'in yediği iki golden Ribery'i sorumlu tutan yorumları oldu.

Yaşanan skandalın çıkış noktası, maçı beIN SPORTS Fransa adına yorumlayan eski futbolcu Patrick Guillou'nun Bayern'in yediği iki golden Ribery'i sorumlu tutan yorumları oldu.
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Ribery'nin eşi Wahiba Ribéry de bu yorumların ardından Instagram hesabından bir hikaye yayımlayarak "Bay Sabattier (maçın spikeri) lütfen iş arkadaşınızı değiştirin. Kendisi sıkıcı ve faydasız" ifadelerini kullandı ve Guillou'yu eleştirdi.

Ribery'nin eşi Wahiba Ribéry de bu yorumların ardından Instagram hesabından bir hikaye yayımlayarak "Bay Sabattier (maçın spikeri) lütfen iş arkadaşınızı değiştirin. Kendisi sıkıcı ve faydasız" ifadelerini kullandı ve Guillou'yu eleştirdi.
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İddialara göre Ribery'e Guillou'nun kendisi hakkındaki yorumlarını aktaran da eşi Wahiba oldu.

İddialara göre Ribery'e Guillou'nun kendisi hakkındaki yorumlarını aktaran da eşi Wahiba oldu.
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Takım otobüsünün önünde kendisini eleştiren Guillou ile önce ağız dalaşına giren Ribery'nin işi fiziki müdahaleye kadar götürdüğü öne sürüldü.

Takım otobüsünün önünde kendisini eleştiren Guillou ile önce ağız dalaşına giren Ribery'nin işi fiziki müdahaleye kadar götürdüğü öne sürüldü.
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Bayern Münih'in sportif direktörlüğünü yürüten Hasan Salihamidzic de konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ribery ile Guillou arasında bir tartışma yaşandığını doğrularken şu ifadeleri kullandı:

Bayern Münih'in sportif direktörlüğünü yürüten Hasan Salihamidzic de konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ribery ile Guillou arasında bir tartışma yaşandığını doğrularken şu ifadeleri kullandı:
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"Ribery, bize vatandaşı ve yıllardan bu yana tanıdığı Patrick Guillou ile bir tartışma yaşadığını söyledi. Sayın Guillou'dan bu sorunu çözmek için buluşma sözü aldık."

"Ribery, bize vatandaşı ve yıllardan bu yana tanıdığı Patrick Guillou ile bir tartışma yaşadığını söyledi. Sayın Guillou'dan bu sorunu çözmek için buluşma sözü aldık."
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Öte yandan Le Parisien gazetesinin ulaştığı Guillou'nun konuyla ilgili yorum yapmak istemediği öğrenildi.

Öte yandan Le Parisien gazetesinin ulaştığı Guillou'nun konuyla ilgili yorum yapmak istemediği öğrenildi.
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franck ribery Patrick Guillou bein sports Galatasaray bayern münih Borussia Dortmund

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