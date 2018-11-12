G.Saray'ın eski yıldızı BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü!

Almanya bu haberi konuşuyor

Franck Ribery, BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü

1 / 9 Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Fransız futbolcu Franck Ribery'nin adı skandal bir olaya karıştı.

2 / 9 Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild'in haberine göre; 35 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund'a 3-2 yenildikleri maçın ardından beIN SPORTS yorumcusunu dövdü.

3 / 9 Yaşanan skandalın çıkış noktası, maçı beIN SPORTS Fransa adına yorumlayan eski futbolcu Patrick Guillou'nun Bayern'in yediği iki golden Ribery'i sorumlu tutan yorumları oldu.

4 / 9 Ribery'nin eşi Wahiba Ribéry de bu yorumların ardından Instagram hesabından bir hikaye yayımlayarak "Bay Sabattier (maçın spikeri) lütfen iş arkadaşınızı değiştirin. Kendisi sıkıcı ve faydasız" ifadelerini kullandı ve Guillou'yu eleştirdi.

5 / 9 İddialara göre Ribery'e Guillou'nun kendisi hakkındaki yorumlarını aktaran da eşi Wahiba oldu.

6 / 9 Takım otobüsünün önünde kendisini eleştiren Guillou ile önce ağız dalaşına giren Ribery'nin işi fiziki müdahaleye kadar götürdüğü öne sürüldü.

7 / 9 Bayern Münih'in sportif direktörlüğünü yürüten Hasan Salihamidzic de konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ribery ile Guillou arasında bir tartışma yaşandığını doğrularken şu ifadeleri kullandı:

8 / 9 "Ribery, bize vatandaşı ve yıllardan bu yana tanıdığı Patrick Guillou ile bir tartışma yaşadığını söyledi. Sayın Guillou'dan bu sorunu çözmek için buluşma sözü aldık."