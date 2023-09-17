MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Galatasaray'ın gollerinde kendinden geçen Hande Sarıoğlu'nun takipçisine yanıtı olay oldu! "Donumda..."

Galatasaray'ın gollerinde kendinden geçen Hande Sarıoğlu'nun takipçisine yanıtı olay oldu! "Donumda..."

17.09.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor spikeri olarak tanınan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu Galatasaray maçlarını aksatmıyor. Galatasaray-Samsunspor maçında takımının golleriyle kendinden geçen Sarıoğlu o anları paylaştı. Güzel spiker gelen yoruma ise çok sinirlendi.

Galatasaray - Samsunspor maçı bol gollü oldu. Taraftardan büyük ilgi gören maçta Hande Sarığlu da vardı. Yaptığı paylaşımlarla ve cesur tarzıyla sık sık adından söz ettiren güzel spiker Icardi'nin gölleriyle adeta kendinden geçti.

Hande Sarıoğlu çığlıklar atarak sevincini kayda aldı ve o anları paylaştı. Ancak "Kabak tadı verdi" yorumu ise kızdırdı.

22

"BURASI BENİM" DİYEREK KOVDU

Takipçisine "Takipten çık" yazan spikere "Gayet düzgün bir yorum yaptım 50 tane böyle video paylaştı takipçi olarak yorumumu yaptım eleştiriyi kaldıramıyorsa yapacak bir şey yok" yanıtı geldi.

'Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu' pozlarıyla olay oldu 'Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu' pozlarıyla olay oldu

Ekran Alıntısı
Hande Sarıoğlu bu yorumu görünce dayanamadı ve takipçisine bomba bir yorumda bulundu. Spiker "Ne eleştirisi ne kaldıramaması, donumda sallarım hepinizi, katlanamıyorsan çıkar gidersin oğlum, burası benim, yallah" yanıtıyla olay oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Filenin sultanları kafirdir" diyen imamı duyunca çok sinirlendi! "Emniyet göreve""Filenin sultanları kafirdir" diyen imamı duyunca çok sinirlendi! "Emniyet göreve"
Başlarına dökülen suyla şoka uğradılar! 'Her şey yerinde güzel'Başlarına dökülen suyla şoka uğradılar! 'Her şey yerinde güzel'
'Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu' pozlarıyla olay oldu'Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu' pozlarıyla olay oldu
Anahtar Kelimeler:
galatasaray ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.