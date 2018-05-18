Galatasaray'ın Göztepe kafilesi belli oldu!

Galatasaray Futbol Takımı'nın, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda yapacağı Göztepe maçının kadrosu belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.
Galatasaray, akşam saatlerinde özel uçakla İzmir'e giderek, kampa girecek.
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