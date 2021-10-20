Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova kadrosu belli oldu! Arda Turan kadroda mı?

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Moskova’ya gidiyor.

Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla bugün saat 10.30’da Rusya’ya hareket edecek olan sarı kırmızılı takım, müsabaka öncesindeki son antrenmanını saat 18.30’da karşılaşmanın gerçekleşeceği Lokomotiv Stadı’nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise saat 18.00’de Lokomotiv Stadı’nda yer alan medya merkezinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray ile Lokomotiv, yarın saat 22.00’de Lokomotiv Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban.

ARDA TURAN VE SACHA BOEY KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey dışında UEFA listesinde yer alan tüm oyuncular Moskova maçı kamp kadrosunda yer aldı.

Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Gustavo Assunçao, UEFA listesine yer almıyor.



