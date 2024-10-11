Galatasaray'ın Osimhen rüyası erken bitiyor! Yıldız isim Ocak ayında ayrılmak istiyor... İşte gitmek istediği takım

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosun kattığı ve tüm dünyada oldukça ses getiren transferi Victor Osimhen, gerek attığı goller gerekse tavırlarıyla Galatasaray taraftarının sevgilisi olmuştu.

Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan ve bu maçlar 2 gol 4 asist ile 6 gole direkt katkıda bulunan Nijeryalı yıldız için son günlerde bir çok iddia ortaya atılırken, İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçeceği iddiası taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı.

O DA GİTMEK İSTİYOR

Ancak tam da bu gelişmenin üzerine Premier Lig devi Chelsea'nin Napoli ile iletişime geçtiği, Osimhen'in de İngiliz ekibine gitmeyi çok istediği öğrenildi.

81 MİLYONA BİTİRECEKLER

Chelsea'nin Ocak ayında yıldız isim için resmi girişimlere başladığı öne sürülürken, bu hamlenin Chelsea'ye 81 milyon euroya mâl olabileceği, Galatasaray'ın bu transferden 6 milyon euroyu kasasına koyacağı da okuyuculara aktarıldı.