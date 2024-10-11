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Galatasaray'ın Osimhen rüyası erken bitiyor! Yıldız isim Ocak ayında ayrılmak istiyor... İşte gitmek istediği takım

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.10.2024 07:48
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Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, kısa sürede taraftarın gönlünü kazanırken yıldız isim için Sarı-Kırmızılıları üzen bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Osimhen rüyası erken bitiyor! Yıldız isim Ocak ayında ayrılmak istiyor... İşte gitmek istediği takım
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosun kattığı ve tüm dünyada oldukça ses getiren transferi Victor Osimhen, gerek attığı goller gerekse tavırlarıyla Galatasaray taraftarının sevgilisi olmuştu.

Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan ve bu maçlar 2 gol 4 asist ile 6 gole direkt katkıda bulunan Nijeryalı yıldız için son günlerde bir çok iddia ortaya atılırken, İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçeceği iddiası taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı.

O DA GİTMEK İSTİYOR

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Ancak tam da bu gelişmenin üzerine Premier Lig devi Chelsea'nin Napoli ile iletişime geçtiği, Osimhen'in de İngiliz ekibine gitmeyi çok istediği öğrenildi.

81 MİLYONA BİTİRECEKLER

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Chelsea'nin Ocak ayında yıldız isim için resmi girişimlere başladığı öne sürülürken, bu hamlenin Chelsea'ye 81 milyon euroya mâl olabileceği, Galatasaray'ın bu transferden 6 milyon euroyu kasasına koyacağı da okuyuculara aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Chelsea son dakika galatasaray Osimhen
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