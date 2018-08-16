SPOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.08.2018 14:03 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezondaki tek temsilcimiz Galatasaray'ın torbası kesinleşti. Ajax ve Dinamo Kiev'in play-off turuna kalmasının ardından Galatasaray'ın 4. torbada yer alması kesinlik kazandı.

Aslan'ı dünya devleri bekliyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu

1 / 27

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle:

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle:
2 / 27

1.TORBA | Real Madrid

1.TORBA | Real Madrid
3 / 27

Atletico Madrid

Atletico Madrid
4 / 27

Bayern Münih

Bayern Münih
5 / 27

PSG

PSG
6 / 27

Manchester City

Manchester City
7 / 27

Juventus

Juventus
8 / 27

Lokomotiv Moskova

Lokomotiv Moskova
9 / 27

Barcelona

Barcelona
10 / 27

2. TORBA | Tottenham

2. TORBA | Tottenham
11 / 27

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund
12 / 27

Porto

Porto
13 / 27

Manchester United

Manchester United
14 / 27

Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk
15 / 27

Napoli

Napoli
16 / 27

3. TORBA | Liverpool

3. TORBA | Liverpool
17 / 27

Monaco

Monaco
18 / 27

Roma

Roma
19 / 27

Schalke 04

Schalke 04
20 / 27

CSKA Moskova

CSKA Moskova
21 / 27

Olympique Lyon

Olympique Lyon
22 / 27

4. TORBA | GALATASARAY

4. TORBA | GALATASARAY
23 / 27

Valencia

Valencia
24 / 27

Club Brugge

Club Brugge
25 / 27

Hoffenheim

Hoffenheim
26 / 27

Inter

Inter
27 / 27

Viktoria Plzen

Viktoria Plzen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Şampiyonlar Ligi

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Eljif Elmas'a dev talip! 23 milyon Euro

Eljif Elmas'a dev talip! 23 milyon Euro

Beşiktaş'a transferde büyük şok

Beşiktaş'a transferde büyük şok

Cocu, Giuliano'yu sildi: '10 milyon Euro veren, onu alır'

Cocu, Giuliano'yu sildi: '10 milyon Euro veren, onu alır'

Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Galatasaray'da Tolga Ciğerci affediliyor

Galatasaray'da Tolga Ciğerci affediliyor

Fatih Terim'den olay sözler!

Fatih Terim'den olay sözler!

Bafetimbi Gomis'e Suudi Arabistan'tan 11 milyon euroluk teklif!

Bafetimbi Gomis'e Suudi Arabistan'tan 11 milyon euroluk teklif!

Menajeri, Carole'e kulüp buldu! Galatasaray 750 bin euro kazanacak

Menajeri, Carole'e kulüp buldu! Galatasaray 750 bin euro kazanacak

Bafetimbi Gomis'ten taraftara mesaj

Bafetimbi Gomis'ten taraftara mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.