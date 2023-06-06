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Galatasaray'ın Uğurcan Çakır için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı! 2 oyuncu + para...

06.06.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Uğurcan Çakır için tüm şartları zorluyor. Yaz transfer dönemine bomba gibi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Uğurcan Çakır transferini bitirmek için yoğun çaba harcıyor. Takımdan ayrılmak isteyen milli kaleciyi çoktan ikna eden sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile pazarlık halinde...

Galatasaray'ın Uğurcan Çakır için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı! 2 oyuncu + para...
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi kaleciler listesine şimdiden giren Uğurcan Çakır için Galatasaray iddiası ortaya atıldı. Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu için tüm şartlar zorlanıyor.

MAÇ KADROSUNA ALINMAMIŞTI

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Adı Galatasaray ile anılan kaleci Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan da Uğurcan Çakır için çıkan iddialara cevap geldi. Sabah'a konuşan Doğan, "Uğurcan kaptanımız. Ben kaptanımı satmam. Ne Uğurcan’ın gerek yurt içi gerekse yurt dışı için gitme talebi var ne de bize gelen herhangi bir teklif var. Bu tür tartışmalara artık son verilsin." demişti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

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Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a Taylan Antalyalı + Mostafa Mohamed + 2 M€ teklif etti. Trabzonspor ise Yunus Akgün + 10 M€ istiyor...


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