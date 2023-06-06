Galatasaray'ın Uğurcan Çakır için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı! 2 oyuncu + para...

Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi kaleciler listesine şimdiden giren Uğurcan Çakır için Galatasaray iddiası ortaya atıldı. Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu için tüm şartlar zorlanıyor.

MAÇ KADROSUNA ALINMAMIŞTI

Adı Galatasaray ile anılan kaleci Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan da Uğurcan Çakır için çıkan iddialara cevap geldi. Sabah'a konuşan Doğan, "Uğurcan kaptanımız. Ben kaptanımı satmam. Ne Uğurcan’ın gerek yurt içi gerekse yurt dışı için gitme talebi var ne de bize gelen herhangi bir teklif var. Bu tür tartışmalara artık son verilsin." demişti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a Taylan Antalyalı + Mostafa Mohamed + 2 M€ teklif etti. Trabzonspor ise Yunus Akgün + 10 M€ istiyor...



