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Galatasaray'ın yediği gole büyük tepki var! Lille deplasmanında olmayacak olay!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Lille deplasmanına konuk olan Galatasaray, mücadeleye adeta golle başladı. Yunus Akgün'ün henüz 65. saniyede kaydettiği golle öne geçen sarı-kırmızılılar, Roland Sallai'nin kritik hatası sonrası kalesinde gördüğü gole engel olamadı.

Galatasaray'ın yediği gole büyük tepki var! Lille deplasmanında olmayacak olay!
Emre Şen
Roland Sallai

Roland Sallai

MAC Macaristan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılı ekip, henüz ilk dakikada skoru lehine çevirse de üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde çabuk bir gol gördü.

YUNUS AKGÜN İLE 65. SANİYEDE ERKEN GOL

Galatasaray ın yediği gole büyük tepki var! Lille deplasmanında olmayacak olay! 1

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte ön alanda baskı kuran Galatasaray, aradığı golü henüz 65. saniyede buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün, düzgün bir vuruşla ağları havalandırarak temsilcimizi deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

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SALLAI'NİN HATASI PAHALIYA PATLADI: DIAOUNE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Sarı-kırmızılı ekibin gol sevinci fazla uzun sürmedi. Müsabakanın 8. dakikasında savunmada Roland Sallai'nin yaptığı kritik pas hatası ve kademe hatası sonrasında topu kazanan ev sahibi ekip hızlı atağa kalktı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Soriba Diaoune, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

TARAFTARDAN SALLAI'YE SERT TEPKİ

Galatasaray ın yediği gole büyük tepki var! Lille deplasmanında olmayacak olay! 2

Erken gelen golün ardından savunmada yapılan bu basit hata sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada Roland Sallai'nin yaptığı bireysel hataya büyük tepki gösteren Galatasaraylı futbolseverler, kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesinde bu tür hataların yapılmaması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray lille Roland Sallai
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