Galatasaray'ın yediği gole büyük tepki var! Lille deplasmanında olmayacak olay!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılı ekip, henüz ilk dakikada skoru lehine çevirse de üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde çabuk bir gol gördü.

YUNUS AKGÜN İLE 65. SANİYEDE ERKEN GOL

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte ön alanda baskı kuran Galatasaray, aradığı golü henüz 65. saniyede buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün, düzgün bir vuruşla ağları havalandırarak temsilcimizi deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

SALLAI'NİN HATASI PAHALIYA PATLADI: DIAOUNE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Sarı-kırmızılı ekibin gol sevinci fazla uzun sürmedi. Müsabakanın 8. dakikasında savunmada Roland Sallai'nin yaptığı kritik pas hatası ve kademe hatası sonrasında topu kazanan ev sahibi ekip hızlı atağa kalktı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Soriba Diaoune, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

Lille, Soriba Diaoune'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi. https://t.co/UHrfd867uk — TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026

TARAFTARDAN SALLAI'YE SERT TEPKİ

Erken gelen golün ardından savunmada yapılan bu basit hata sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada Roland Sallai'nin yaptığı bireysel hataya büyük tepki gösteren Galatasaraylı futbolseverler, kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesinde bu tür hataların yapılmaması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.