Galatasaray'ın yeni transferi Gomis'ten çok duygulandıran Ahmet Çalık açıklaması! 'İlk geldiğim zaman...'

Galatasaray'da ligde işler iyi gitmezken yaptığı Gomis transferiyle gol yollarındaki sorunu çözmek için ilk adımı atmıştı. Fransız golcü yaptığı açıklamalarla gündemde çıkan iddialara son verdi.

"AİLEMİN YARDIMINA KOŞTUM"

Galatasaray'daki ikinci dönemine başlamaya hazırlanan Gomis, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'de ancak ve ancak Galatasaray beni kendine çekebilirdi. Aramızda, geçmişten gelen bir aşk var. Ailem, beni yardım için geri çağırıyordu ve ben de ailemin yardımına koştum. Belki de takımımızın şu anda lider karakterli bir abiye ihtiyacı var. Taraftarımız şu ana kadar çok sabırlı davrandı. Bize destek vermelerini istiyorum. Galatasaray forması kutsaldır ve içimdeki enerjiyi her zaman o formaya yansıtmaya çalıştım." dedi.

AHMET ÇALIK AÇIKLAMASI

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık için konuşan Bafetimbi Gomis, "Ahmet Çalık'ı da buradan anmak istiyorum. İlk geldiğim zaman bana çok yardımı olmuştu. Vefat haberini aldığımda çok üzüldüm. En kısa zamanda Ankara'da ailesini ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.

"GERİ GELİŞİM, RİSKLİ BİR DURUM"

Gomis, "Geri gelişim, riskli bir durum. Buradan şampiyon bir takımın parçası ve gol kralı olarak ayrıldım. Şu anda sorunlu bir takıma geliyorum ve bu bir risk" ifadelerini kullanan tecrübeli golcü, "Belki de takımımızın şu anda lider karakterli bir abiye ihtiyacı var. Taraftarımız şu ana kadar çok sabırlı davrandı. Bize destek vermelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN YERİ, 1. SIRADIR"

Hiçbir oyuncunun Galatasaray'dan büyük olamayacağını ve herkesin gelip geçici olduğunu söyleyen Gomis, "Galatasaray'da 2. sırada olsanız bile, orası sizin yeriniz değildir. Galatasaray'ın yeri, 1. sıradır. Sadece benimle değil, tüm takım olarak katkı vererek üst seviyeye çıkabileceğiz" diye konuştu.

"BENİM BÜYÜK HAYALLERİM VAR"

Bafetimbi Gomis, "Şu anda Avrupa ile ilgili bir şey söylemem çok doğru değil çünkü kiminle oynayacağımız belli değil. Avrupa bir vitrin. Galatasaray, Avrupa'da kupa kazanan tek Türk kulübü. Benim büyük hayallerim var, bunun için çok çalışmamız lazım." dedi.

