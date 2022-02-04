Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis, gol atmasa bile para kazanacak! İşte sözleşmesindeki o madde...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Taraftarların büyük sevgi beslediği Bafetimbi Gomis, sahaya çıkmadan tartışılır hale geldi. Hem yaşından hem de sözleşmesinde bulunduğu iddia edilen maddelerden dolayı eleştiri oklarına maruz kalan Fransız golcü geçtiğimiz gün bir açıklama yayınlayarak iddiaları reddetmişti.

"GALATASARAY'IN KÜME DÜŞMESİ...''

Sözleşmesinde ''Galatasaray küme düşmezse ekstra prim alırım'' maddesi bulunduğu iddia edilen Fransız golcü bu olaya yaptığı açıklamayla son noktayı koymuştu. Gomis, "Ben buraya tekrar şampiyon olmaya geldim. Bu sene şampiyon olamayacağımızı biliyorum ama seneye işler farklı olacak. Galatasaray'ın küme düşmesi gibi bir şey söz konusu dahi olamaz. Sözleşmemde böyle bir madde yok." demişti.

ŞİMDİ DE ASİST PRİMİ MADDESİ!

Galatasaray'da Gomis'in sözleşmesi tartışılmaya devam ediyor... Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Gomis'in sözleşmesinde bir de asist maddesi bulunuyor. Gomis, opsiyonsuz 1.5 yıllık imza attı ve bu sürede toplam 2.5 milyon Euro garanti para kazanacak. 15 gol atarsa 100 bin Euro prim alacak Fransız yıldıza ayrıca asist yapması halinde de bonus verilecek. Genelde orta saha oyuncularına koyulan asist maddesi Gomis'in kontratında da bulunuyor.



