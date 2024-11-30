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Galatasaray'ın yıldız Mauro Icardi, ülkesinde mahkemeye çıktı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.11.2024 10:16
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Wanda Nara ile çalkantılı bir boşanma sürecinden geçen Arjantinli golcü Mauro Icardi, ülkesinde mahkemeye çıktı. Icardi'yi mahkeme kapısında yoğun bir basın ordusu karşıladı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldız Mauro Icardi, ülkesinde mahkemeye çıktı!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yaşadığı sakatlığın yanı sıra Wanda Nara ile de çalkantılı bir boşanma sürecinden geçen Mauro Icardi mahkemeye çıktı.

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME İÇİN...

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle sürekli gündemde kalıyor. Icardi ile Wanda Nara ikilisi arasındaki gerilim günden güne tırmanırken, golcü oyuncu boşanma davasında psikolojik değerlendirme için Buenos Aires'te mahkemeye çıktı.

BUENOS AIRES'TE ADLİYEYE GELDİ

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Icardi, Arjantinli model Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere Buenos Aires'teki şehir adliyesine geldi.

'AVUKATI İLE İLİŞKİ YAŞIYOR'

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Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlaması işleri geri dönülemez bir hale getirdiği ifade edilirken. Icardi'nin de boşanma davasını yürüten ceza avukatı Angela Burgos ile yeni bir ilişki yaşadığı öne sürüldü.

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Wanda Nara boşanma mahkeme son dakika icardi
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