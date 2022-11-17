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Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, Trabzonspor ile görüşme gerçekleştirdi iddiası...

17.11.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla harikalar yaratan ve sonrasında Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılılardaki kariyeri istediği gibi gitmedi. Son maçta kadroya dahi alınmayan genç oyuncu için birçok iddia ortaya atıldı. Yönetimden zam talebinde bulunduğu söylenen Yunus'un bu talebi reddedilince genç oyuncu büyük bir üzüntü yaşamış ve Okan Buruk'un da bu yüzden Yunus'u kadroya almadığı iddia edilmişti. Şimdi de ortaya transfer iddiası atıldı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, Trabzonspor ile görüşme gerçekleştirdi iddiası...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi yaşanıyor. Son maçlarda kadroya dahi giremeyen Yunus için maaş iddiası ortaya atılmış ve bu konu hakkında yalanlama gelmemişti.

MAAŞ TALEBİ REDDEDİLDİ

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Yunus Akgün'ün kadroya alınmamasının nedeni mutsuzluğu şeklinde yazılmıştı. Sarı-kırmızılılarda yıllık 900 bin TL'ye oynayan genç oyuncunun zam talebi reddedilmesinin ardından üzüntü yaşadığı iddia edilmişti. Okan Buruk'un da isteksiz bir görüntü çizen Yunus Akgün'ü bu yüzden Başakşehir maçı kadrosuna almadığı söylenmişti.

TRABZONSPOR YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

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Trabzonspor'un, Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ün menajeri ile İstanbul'da bir sohbet toplantısı gerçekleştirdiği iddia edildi. Bu olayın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı. Kerem Aktürkoğlu ile birlikte iyi bir uyum yakalayan ikilinin ayrılmasını istemeyen taraftarlar, Yunus Akgün'ün kulüpte kalması gerektiğini savunuyor. (Fotomaç)

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Trabzonspor Yunus Akgün galatasaray

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