Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, Trabzonspor ile görüşme gerçekleştirdi iddiası...

Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi yaşanıyor. Son maçlarda kadroya dahi giremeyen Yunus için maaş iddiası ortaya atılmış ve bu konu hakkında yalanlama gelmemişti.

MAAŞ TALEBİ REDDEDİLDİ

Yunus Akgün'ün kadroya alınmamasının nedeni mutsuzluğu şeklinde yazılmıştı. Sarı-kırmızılılarda yıllık 900 bin TL'ye oynayan genç oyuncunun zam talebi reddedilmesinin ardından üzüntü yaşadığı iddia edilmişti. Okan Buruk'un da isteksiz bir görüntü çizen Yunus Akgün'ü bu yüzden Başakşehir maçı kadrosuna almadığı söylenmişti.

TRABZONSPOR YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Trabzonspor'un, Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ün menajeri ile İstanbul'da bir sohbet toplantısı gerçekleştirdiği iddia edildi. Bu olayın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı. Kerem Aktürkoğlu ile birlikte iyi bir uyum yakalayan ikilinin ayrılmasını istemeyen taraftarlar, Yunus Akgün'ün kulüpte kalması gerektiğini savunuyor. (Fotomaç)

