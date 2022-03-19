Galatasaray kafilesi Gaziantep'e geldi

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, kente geldi.

Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu, tezahürat yaptı.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



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