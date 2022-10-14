Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

KAYSERİ (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

Kayseri Havalimanı'nda Galatasaray kafilesini karşılayan bir grup taraftar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Havalimanı çıkışında bekleyen bazı taraftarlar ise meşaleler eşliğinde takımlarına destekte bulundu.

Sarı-kırmızılı takım, otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

