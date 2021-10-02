YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi

Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi

02.10.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi

RİZE (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında yarından Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye geldi.

Sarı-kırmızılı kafileyi, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.

Güvenlik önlemleri altında otobüse binen sarı-kırmızılılar, Rize'de konaklayacakları otele geçti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liseli kızlar birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştuLiseli kızlar birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Gece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldıGece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldı
Rize'de kaçak silah atölyesine baskında 1 kişi gözaltına alındıRize'de kaçak silah atölyesine baskında 1 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Çaykur Rizespor

Rize Namaz Vakitleri 2 Ekim Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:08
Öğle
12:12
İkindi
15:29
Akşam
18:06
Yatsı
19:25
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.