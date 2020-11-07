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Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi

SİVAS HABERLERİ  | 07.11.2020 17:54 | Son Güncelleme

Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, Sivas'a ulaştı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, az sayıda taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Kafilede yönetici Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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