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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.12.2020 19:13 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi. Galatasaray Kulübünün de aynı nedenden dolayı PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor'un da takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

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