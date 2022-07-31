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Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu

31.07.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: "Ben diyorum ki artık kulübün barışmaya ihtiyacı var. Bizim idari ibrasızlık gündemimiz geçmişte hiç olmadı. 2011'den beri süre geldi, süre geldi. Dostluklar bozuldu, kalpler kırıldı, sonunda öğrendik ki hukuksal bir geçerliliği yok." - "Başkanları üzdük, yönetim kurulu üyelerinin kalbini kırdık, ben de yaptım ama bugün görüyorum ki bizim yaptığımız bu hareketler Galatasaray'a hiçbir fayda getirmemiş."

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Ben diyorum ki artık kulübün barışmaya ihtiyacı var. Bizim idari ibrasızlık gündemimiz geçmişte hiç olmadı. 2011'den beri süre geldi, süre geldi. Dostluklar bozuldu, kalpler kırıldı, sonunda öğrendik ki hukuksal bir geçerliliği yok." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda, "son dönemde yönetim kurullarının ibra edilmemesinden dolayı kulüpte yaşanan olumsuzlukların giderilmesi, iç barışın ve birlikteliğin sağlanması için izlenecek yol haritası" maddesine yönelik görüşme de yapıldı.

Başkan Özbek, söz konusu maddeyi çok önemsediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz projelerimizi anlatıp size sunarken, 'bu projeler ne kadar kıymetli olursa olsun fark etmez, birliktelik ve barış yoksa bu projelerin hiçbirini yapamayız' diye defalarca söylemiştik. Dolayısıyla burada size sormak istediğim bir şey var. Ben diyorum ki artık kulübün barışmaya ihtiyacı var. Bizim idari ibrasızlık gündemimiz geçmişte hiç olmadı. 2011'den beri süre geldi, süre geldi. Dostluklar bozuldu, kalpler kırıldı, sonunda öğrendik ki hukuksal bir geçerliliği yok. Sadece bizim gibi dernekleri bölmek için kullanılan bir şey olduğunun farkına vardık. Başkanları üzdük, yönetim kurulu üyelerinin kalbini kırdık, ben de yaptım ama bugün görüyorum ki bizim yaptığımız bu hareketler Galatasaray'a hiçbir fayda getirmemiş. 2011'den bugüne gelen idari ibrasızlık çerçevesinde, bazı kalpleri kırdık, yanlışlar yaptık. Soru sormak istiyorum size. Ben diyorum ki geçmişten gelen bu yükü artık sırtımızdan atalım. Önümüzdeki dönemde de zaten tüzüğümüzde idari ibrasızlık kozu da çıkmış olacak. Merak ediyorum genel kurul iradesi bu işe nasıl bakar bugün. 'İyidir, devam etsin' diyen bir kişi varsa el kaldırsın."

Geçmişteki idari ibrasızlıkla ilgili herhangi bir yorum yapılmaması isteyen Özbek, "Artık bu genel kurul nezdinde geçmişteki ibrasızlıkları bana göre sildik. Bana göre herhangi bir ibrasızlık yorum yapılmasın. Bugünden itibaren artık beyaz bir sayfamız var. Geçmişteki bu idari ibrasızlıkla ilgili herhangi bir yorum yapılmamalı ve yok sayılmalı. Genel kurul iradesi tecelli etmiştir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray adasının satılacağına yönelik söylemlere de tepki gösteren Özbek, böyle bir durumun söz konusu olamayacağını vurguladı.

- Eray Yazgan, Mustafa Cengiz ve ailesinden özür diledi

Kürsüde bir konuşma yapan sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Eray Yazgan ise, daha önce yaşanan kavga ve kırgınlıklara değindi.

Birbirine benzeyen sebeplerle birtakım sıkıntı ve küskünlükler yaşandığını belirten Yazgan, "Benzer bir sürecin içinde ben de bizzat yer aldım. Birçok kişiyi üzdüm, üzüldüm. Mustafa Cengiz ve ailesini kırdığım için bir kez daha içten özürlerimi dilemek istiyorum. Aslında yüz yüze kendilerine de diletme fırsatı bulduğum bu dileğimi, bir kez de kürsüden dile getirmek istedim." dedi.

Galatasaray Kulübünün yaklaşık 6 saat süren olağanüstü genel kuruluna 900'e yakın üyenin katıldığı bildirildi.

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