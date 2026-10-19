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Galatasaray Lille maçı için Fransa'ya gidiyordu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa'nın kuzeyindeki kentlerde yaşanan protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasak kapsamında Lille de yer alırken, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

Galatasaray Lille maçı için Fransa'ya gidiyordu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Burak Kavuncu

Fransa'da kontrolden çıkan protestoların ardından Lille'in de aralarında bulunduğu kuzey kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gelişme, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın deplasman mücadelesi öncesinde güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

LİLLE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

Galatasaray Lille maçı için Fransa ya gidiyordu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi 1

Fransa'da artan toplumsal olaylar nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Lille'in de dahil olduğu bölgelerde yasağın bugün ve yarın saat 20.00 ile 06.00 arasında geçerli olacağı belirtildi.

Galatasaray Lille maçı için Fransa ya gidiyordu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi 2

Alınan karar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma öncesinde dikkatleri bölgedeki güvenlik önlemlerine çevirdi.

GALATASARAY'DAN UEFA'YA GÜVENLİK BAŞVURUSU

Galatasaray Lille maçı için Fransa ya gidiyordu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi 3

Sarı-kırmızılı kulübün, Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle UEFA'ya resmi başvuruda bulunarak takım kafilesi ve deplasman taraftarlarının güvenliğinin sağlanmasını talep edeceği bildirildi.

Galatasaray yönetiminin başvurusunda, maç öncesi ve karşılaşma günü alınacak emniyet tedbirlerinin artırılması ve güvenlik koşullarının değerlendirilmesinin öne çıkması bekleniyor.

FRANSA İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN MAÇ AÇIKLAMASI

Galatasaray Lille maçı için Fransa ya gidiyordu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi 4

Fransa'daki olayların ardından Lille - Galatasaray ve Paris Saint-Germain - Barcelona karşılaşmalarının ertelenmesi ihtimali de gündeme geldi. Ancak Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, müsabakaların iptal edilmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek.”

Bakanın açıklamasıyla birlikte karşılaşmaların planlandığı şekilde oynanacağı mesajı verilirken, Lille'deki sokağa çıkma yasağı ve maç çevresinde uygulanacak güvenlik tedbirleri yakından takip ediliyor.

FRANSA'DA DÜKKANLAR TALAN EDİLDİ

Galatasaray Lille maçı için Fransa ya gidiyordu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi 5

Fransa'da başlayıp Avrupa'nın birçok ülkesine hayat pahalılığı protestoları giderek hızlanıyor. Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire ise gece başkentte 30 dükkanın daha yağmalandığını belirtti. Gregoire, gece başkentteki binalara izinsiz girilmeye çalışıldığını aktararak, "Bu tabii ki dayanılmaz bir durum." ifadesini kullandı.

Bouches-du-Rhone Emniyet Müdürlüğü, Marsilya genelinde bugün yerel saatle 12.00-20.00'de tüm gösterileri yasaklama kararı aldığını bildirdi.

Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları Ağı Başkanı Alain Di Crescenzo, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, hafta sonu 1500 dükkanın yaşanan şiddet olaylarından etkilendiğini kaydetti.

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