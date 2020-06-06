Galatasaray Lyle Taylor'la ilgileniyor iddiası

30 yaşındaki forvetin bir diğer talibi ise Rangers... Ancak bu sezon 22 maçta 11 gol atan 1.88 boyundaki futbolcunun Türkiye’ye daha yakın olduğu vurgulandı.
Öte yandan dünyanın en değerli stadyum sponsorlukları incelendi. Yılda 9 milyon 600 bin Euro'yu kasasına koyan Galatasaray (Türk Telekom), Atletico Madrid ile üçüncü sırayı paylaşıyor. Zirvede ise Manchester City var (17.1 milyon euro). İkinci basamakta MLS ekibi Atlanta United yer aldı. (10.7 milyon Euro).
(AKŞAM)
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