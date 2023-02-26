Galatasaray maçının ardından oyucularıyla vedalaştı! Alanyaspor'da Francesco Farioli depremi

Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 7 mağlubiyet 9 beraberlik alan ve 25 puanla 11. sırada bulunan Alanyaspor çıktığı son karşılaşmada Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin yararına yapılan hazırlık maçında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

MAÇIN ARDINDAN OYUNCULARLA VEDALAŞTI

Mücadelede rakibine 4-2 mağlup olan Alanya ekibinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İddiaya göre karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Francesco Farioli oyuncularıyla vedalaştı ve Alanyaspor'da İtalyan teknik adamın dönemi sona ererken, Farioli'nin İtalya'ya dönmek istediği öne sürüldü.

Resmi açıklamanın kısa bir süre içinde yapılması bekleniyor.

47 MAÇTA 21 GALİBİYET!

Farioli, Alanyaspor'da 47 maça çıktı ve 21 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak 1.55 puan ortalaması yakaladı.

