Galatasaray üçüncü hazırlık maçında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti! Yeni transfer Zaniolo ilk maçında golle tanıştı

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, Antalya’da depremzedeler yararına hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın golleri Rashica, Barış Alper, Berkan ve yeni transfer Zaniolo'dan gelirken, Alanyaspor'un Cavaleiro, Eduardo kaydetti.

"SİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Kırbıyık Holding Stadı’nda saat 18.00’da başlayan maç öncesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tıklım tıklım dolan ve Türk bayrakları ile donatılan stada, ‘Sizi Asla Unutmayacağız, unutturmayacağız’ ve ‘Hepimiz Biriz’ yazılı pankart açıldı. Depremin etkilediği 11 ilin ismi, Türk bayrağı etrafına yazıldı.

"YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Antalya’ya getirilen depremzede vatandaşların da tribünlerden takip ettiği maçta, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer kulüplerin taraftarları da yer aldı. Her iki takım oyuncuları depremzede çocuklarla birlikte, "Türk Milleti Yaralarımızı Birlikte Saracağız" yazılı pankartla sahaya çıktı. Alanyaspor formalarında ise yine depremde etkilenen 11 ilin ismi yer aldı.

YENİ TRANSFER GOLÜNÜ ATTI!

Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo 80. dakikada Berkan Kutlu'nun yerine oyunda dahil olurken, tribünler yeni transferi alkışladı. Zaniolo uzatma dakikalarında kaydettiği golle Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta golle tanıştı.

GELİRLER DEPREM BÖLGELERİNE

Karşılaşmanın yayın ve reklam gelirlerinin yanı sıra bilet satışından elde edilecek gelirlerin tamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelere bağışlanacak.

