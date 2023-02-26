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Galatasaray üçüncü hazırlık maçında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti! Yeni transfer Zaniolo ilk maçında golle tanıştı

26.02.2023 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afetzedeler yararına düzenlenen hazırlık müsabakasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Anlamlı mücadelede kazanan 4-2'lik skorla Galatasaray olurken, yeni transfer Zaniolo ilk kez taraftarın önüne çıkarken, golünü de kaydetmeyi başardı. Öte yandan karşılaşma öncesi duygu dolu anlar yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray üçüncü hazırlık maçında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti! Yeni transfer Zaniolo ilk maçında golle tanıştı
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, Antalya’da depremzedeler yararına hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın golleri Rashica, Barış Alper, Berkan ve yeni transfer Zaniolo'dan gelirken, Alanyaspor'un Cavaleiro, Eduardo kaydetti.

"SİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

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Kırbıyık Holding Stadı’nda saat 18.00’da başlayan maç öncesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tıklım tıklım dolan ve Türk bayrakları ile donatılan stada, ‘Sizi Asla Unutmayacağız, unutturmayacağız’ ve ‘Hepimiz Biriz’ yazılı pankart açıldı. Depremin etkilediği 11 ilin ismi, Türk bayrağı etrafına yazıldı.

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"YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

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Antalya’ya getirilen depremzede vatandaşların da tribünlerden takip ettiği maçta, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer kulüplerin taraftarları da yer aldı. Her iki takım oyuncuları depremzede çocuklarla birlikte, "Türk Milleti Yaralarımızı Birlikte Saracağız" yazılı pankartla sahaya çıktı. Alanyaspor formalarında ise yine depremde etkilenen 11 ilin ismi yer aldı.

YENİ TRANSFER GOLÜNÜ ATTI!

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Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo 80. dakikada Berkan Kutlu'nun yerine oyunda dahil olurken, tribünler yeni transferi alkışladı. Zaniolo uzatma dakikalarında kaydettiği golle Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta golle tanıştı.

GELİRLER DEPREM BÖLGELERİNE

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Karşılaşmanın yayın ve reklam gelirlerinin yanı sıra bilet satışından elde edilecek gelirlerin tamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelere bağışlanacak.

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