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Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ın peşinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.06.2020 10:38 | Son Güncelleme

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Manisa FK ile bu sezon 25 maçta 15 gol atan Mehmet Uysal'ı izleyen sarı-kırmızılıların scout ekibi, genç oyuncunun transferi için yönetime rapor verecek.

Gelecek sezon iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, dış transferde hız kesmeden operasyonu sürdürüyor.Genç ve yerli isimlere yönelen Cimbom, bonservisi Manisa FK'da bulunan ve bu sezonu kiralık olarak 3. Lig ekibi Somaspor'da geçiren forvet Mehmet Uysal'ı takibe aldı.

BEŞİKTAŞ DA LİSTESİNE EKLEDİ

Bu sezon Soma'da 25 maçta 15 gol ile 2 asist kaydeden 20 yaşındaki santrforu Galatasaray scout ekibi izliyor.Mehmet Uysal'ı Galatasaray dışında Beşiktaş da listesine ekledi.

MEHMET UYSAL KİMDİR?

Mehmet Uysal, 21 Ekim 1999'da Manisa'da doğdu. 20 yaşındaki futbolcu, 1.87 boyunda ve forvet pozisyonunda oynuyor. Sağ ayağını kullanan Mehmet, Manisa Futbol Kulübü'nün altyapısında başladı. Geçtiğimiz yaz Somaspor'a kiralandı. (Ajansspor)

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