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Galatasaray Nef, Sırp oyuncu Vasilije Pusica'yı transfer etti

25.02.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Nef, Sırp oyuncu Vasilije Pusica'yı transfer etti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Vasilije Pusica'yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya ekibi Prienai CBet’de forma giyen 27 yaşındaki oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kariyerini Galatasaray Nef ile anlaşarak sarı kırmızılı formamız altında sürdürecek olan oyuncumuz Vasilije Pusica’ya Galatasaray'a hoş geldin diyor, sağlık ve başarı dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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