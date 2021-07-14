Galatasaray, Rosier'in bonservisi konusunda anlaşma sağladı!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında Valentin Rosier savaşı devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 3 gol, 7 asistle oynayan ve Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olan Rosier için Galatasaray, atağa geçti. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Sarı Kırmızılı ekip, Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı ve imzalar atıldı.

İŞTE BONSERVİS BEDELİ

Portekiz ekibi ile 4.5 milyon Euro + 500 bin Euro bonus karşılığında el sıkışan ve imzaları atan Galatasaray, transferi resmen bitirmek için çaba sarf ediyor. İki kulüp, Beşiktaş'ta kalmak isteyen Fransız sağ beki ikna etmeye çalışıyor.

ROSIER GALATASARAY'I İSTEMİYOR!

Sporting’in Roiser’e, ’Galatasaray’a git’ dediği ancak Fransız sağ bekin; ’Kesinlikle Beşiktaş’ta kalmak ve orada oynamak istiyorum. Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş’a verin’ diye ısrar ettiği ve bu transferin Beşiktaş lehine sonuçlandırılmasını istediği belirtildi.

ROSIER İKNA EDİLEMEZSE NOLUR?

Sporting ile el sıkışan ve imzaları atan Galatasaray'da Rosier'in iknası için büyük çapa sarf ediliyor. Rosier ile anlaşılamaması durumunda atılan imzaların bir geçerliliği olmayacağı öğrenildi.



