SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

14.07.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olympiakos Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas, Galatasaray'ın Yunanistan'da yaşadıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Olympiakos Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas, Galatasaray’ın Atina Havalimanında uğradığı çirkin muamele ile ilgili açıklama yaptı.

"GALATASARAY'IN GÜÇLÜ TEPKİSİ VARDI!"

Karapapas, "Bu maça sportif olarak hazırlanmamız gerekiyordu. Çünkü ayın 21'inde Şampiyonlar Ligi elemelerinde çok önemli bir maça çıkacağız. Ancak sonunda bu hazırlık maçı oynanamadı. Bu yüzden bugün Aris ile bir hazırlık maçı yapacağız. Havalimanında yaşananlarda Galatasaray'ın güçlü ve aşırı tepkisi vardı. Kurulan siyasi oyun için resmi bir tavır almadık. Almayacağız." dedi.

"BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Karapapas, "Yaşananlar bizi ilgilendirmiyor. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmak için iyi bir takımla büyük bir maç oynamak istedik. O andan itibaren geri kalanın Olympiakos'la hiçbir ilgisi yok. Biz bu olaya asla karışmayacağız" açıklamasını yaptı.

CHARDALIAS: BENİM EMRİMLE İZİN VERİLMEDİ

chardalias-1

Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Nikos Chardalias, Galatasaray Futbol Takımı ile ilgili açıklama yapmıştı.

"Galatasaray kafilesinin hızlı bir testten geçmeyi reddetmesi üzerine, benim emrimle kafilenin ülkemize girmesine izin verilmedi. Halk sağlığını uyaran konularda yasaların uygulanması vazgeçilmezdir.Bu yüzden benim emrimle ülkeye girişlerine izin verilmedi." demişti.

OLYMPIAKOS GALATASARAY MAÇI NEDEN İPTAL OLDU?

Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı almıştı.

İstanbul'a geri dönen Galatasaray, ilk açıklamayı paylaştı. Sarı-kırmızılılar, havalimanında yaklaşık iki saat süre boyunca bekletildiklerini belirtti.

Atina'ya inen sarı-kırmızılıların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi. Yaşanan sorunlar ve tavırlar nedeniyle Galatasaray, İstanbul'a dönme kararı aldı. Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile, geri dönüş işlemlerini başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş ayrıldı! İşte ilk görüntüsüBeşiktaş ayrıldı! İşte ilk görüntüsü
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
G.Saray, Beşiktaşlı yıldızla anlaştı iddiasıG.Saray, Beşiktaşlı yıldızla anlaştı iddiası
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
MAÇ OYNANMADAN KAZANDIK OYNANSAYDI KAYBEDEBİLİDİK.
papazin oglu
Olayın bütün sebebi 6saray teknik traktörü fatih terrrrim başka bir şey yok. Sadece fatih terrrrimin kaprisi.

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

Dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Messi'den 5 yıllık transfer anlaşması

Messi'den 5 yıllık transfer anlaşması

Beşiktaş Kenan Karaman'ı transferi etti

Beşiktaş Kenan Karaman'ı transferi etti

Altay, Lazar Markovic'i istiyor!

Altay, Lazar Markovic'i istiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.