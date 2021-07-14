Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Olympiakos Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas, Galatasaray’ın Atina Havalimanında uğradığı çirkin muamele ile ilgili açıklama yaptı.

"GALATASARAY'IN GÜÇLÜ TEPKİSİ VARDI!"

Karapapas, "Bu maça sportif olarak hazırlanmamız gerekiyordu. Çünkü ayın 21'inde Şampiyonlar Ligi elemelerinde çok önemli bir maça çıkacağız. Ancak sonunda bu hazırlık maçı oynanamadı. Bu yüzden bugün Aris ile bir hazırlık maçı yapacağız. Havalimanında yaşananlarda Galatasaray'ın güçlü ve aşırı tepkisi vardı. Kurulan siyasi oyun için resmi bir tavır almadık. Almayacağız." dedi.

"BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Karapapas, "Yaşananlar bizi ilgilendirmiyor. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmak için iyi bir takımla büyük bir maç oynamak istedik. O andan itibaren geri kalanın Olympiakos'la hiçbir ilgisi yok. Biz bu olaya asla karışmayacağız" açıklamasını yaptı.

CHARDALIAS: BENİM EMRİMLE İZİN VERİLMEDİ

Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Nikos Chardalias, Galatasaray Futbol Takımı ile ilgili açıklama yapmıştı.

"Galatasaray kafilesinin hızlı bir testten geçmeyi reddetmesi üzerine, benim emrimle kafilenin ülkemize girmesine izin verilmedi. Halk sağlığını uyaran konularda yasaların uygulanması vazgeçilmezdir.Bu yüzden benim emrimle ülkeye girişlerine izin verilmedi." demişti.

OLYMPIAKOS GALATASARAY MAÇI NEDEN İPTAL OLDU?

Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı almıştı.

İstanbul'a geri dönen Galatasaray, ilk açıklamayı paylaştı. Sarı-kırmızılılar, havalimanında yaklaşık iki saat süre boyunca bekletildiklerini belirtti.

Atina'ya inen sarı-kırmızılıların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi. Yaşanan sorunlar ve tavırlar nedeniyle Galatasaray, İstanbul'a dönme kararı aldı. Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile, geri dönüş işlemlerini başlattı.

