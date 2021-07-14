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Gedson Fernandes transferinde mutlu son

14.07.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir Gedson Fernandes gelişmesi yaşandı. Yıldız oyuncu, Joao Mario transferi sonrası ayrılma kararı verdi. İşte tüm detaylar...

Gedson Fernandes, bonservisini elinde bulunduran Benfica ile gemileri yaktı. Kalmak için düzenli ilk 11'de oynama şartı sunan 22 yaşındaki oyuncu, Portekiz ekibinin orta sahaya Inter'den Joao Mario'yu transfer etmesi sonrasında ayrılmaya karar verdi.

Benfica Kulübü'nde yaşanan kriz ve sonrasında başkanlığa Rui Costa'nın gelmesi ile birlikte G.Saray da hamleye hazırlanıyor. Türkiye'den Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Gedson Fernandes konusunda kararlı olan sarı kırmızılılar, transferi bitiriyor. Oyuncu ile her konuda anlaşan cimbom önümüzdeki günlerde bu transferi noktalayacak.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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