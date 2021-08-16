Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşmasında, Hollanda temsilcisi PSV'ye 5 - 1 yenildi. Hollanda ekibinin golleri Eran Zahavi ve Mario Götze'den geldi. İsrailli oyuncu Eran Zahavi, 3 gol atarak, "hat-trick" yaptı.

Bu yenilgi ile tur şansını zor sokan Sarı - kırmızılı takım, bir üst tura çıkabilmesi için 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak maçı, 5-0 ve üzeri bir skorla kazanması gerekiyor.

Eindhoven'daki Philips Arena Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 23 binden fazla seyirci izledi. Covid önlemleri nedeniyle, UEFA tarafından sadece Hollandalı taraftarlara izin verilen maça, bu ülkede yaşayan Türkiye kökenli futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.

Teknik Direktör Roger Schimdt yönetiminde yeni bir başlangıç yapmak isteyen ve bu amaçla kadrosunu yenileyen PSV, 3,5 haftalık bir hazırlık süreci sonrası Galatasaray'ın karşısına çıkarken tedirgindi.

Eindhoven ekibi, deneyim eksikliğini gidermek için 28 yaşındaki takım kaptanı Marco van Ginkel, 29 yaşındaki Brezilyalı Andre Ramalho ve Davy Pröpper ile 27 yaşındaki Avustralyalı Philppe Mwene ile sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Schimdt, Marco van Ginkel'in yanı sıra, yeni oyuncular Philipp Mwene ve André Ramalho'ya Galatasaray karşısında ilk 11'de yer verdi.

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), daha önce yaptığı açıklamada, yeni sezonda artık deplasmanda atılan gol avantajının kaldırıldığını söylemişti. Bu kural ilk kez, PSV - Galatasaray maçında uygulandı. Artık Avrupa maçalarında, deplasmanda atılan gol, çift sayılmayacak.

PSV maça tedirgin çıktı

PSV, tedirgin çıktığı karşılaşmada, beklediğinin aksine daha zayıf bir Galatasaray buldu. Hollanda ekibinin İsrailli oyuncusu Eran Zahavi, maçın 2. dakikasında kaleci Muslera'nın hatasından yararlanarak PSV'yi 1 -0 öne geçirdi.

Golden sonra oyunun kontrolünü ele geçiren PSV, zaman zaman Galatasaray kalesine etkili ataklar gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın, rakip kaleye gitmeye zorlandığı dakikalarda Eran Zahavi, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. Orta sahadan aldığı topla rakip yatı sahaya ilerleyen Zahavi, Madueke'nin pasını iyi değerlendirerek, 35. dakikada durumu 2 -0 yaptı.

Bu golden sonra toparlanan Galatasaray, Galatasaray, 42. dakikada farkı 1'e indirdi. Ömer Bayram'ın pasında Emre Kılınç kafayla topu PSV ağlarına gönderdi ve skoru 2 - 1 yaptı.

İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

PSV ikinci yarıya hızlı başladı

İkinci yarıya PSV yine hızlı başladı. Hollanda ekibi 51. dakikada da Mario Götze'nin ayağından kazandığı golle, farkı yeniden ikiye çıkardı: 3 - 1.

Golden sonra oyunun kontrolünü ele alan PSV, Eran Zahavi'nin 84. dakikada attığı golle 4 - 1 öne geçti.

Cody Gakpo, 86. dakikada a PSV'nin 5. golüne çok yaklaştı ancak Galatasaray kalecisi Muslera, buna izin vermedi.

Ancak 88. dakikada Götze, Muslera'nın hatasını affetmedi ve maçın skorunu belirleyen golü atı: 5 - 1.

PSV, bu galibiyetle, önümüzdeki hafta İstanbul'da sahaya daha rahat çıkacak.

Yayıncı kuruluşa tepkiler

Maçın ilk yarısında Türkiye'deki canlı yayında yaşanan donma ve kesintiler, spor yorumcuları, taraftarlar ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Birçok izleyici, TV8'deki yayın sırasında yaşanan kesintilerin saha kenarındaki panolarda yer alan reklamların dijital ortamda değiştirilmeye çalışılmasından kaynaklandığını öne sürdü.

https://twitter.com/ilhantasci/status/1417943768100220933

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, TV8'in illegal bahis sitelerinin reklamını yapmasının "görmezden gelinemeyeceğini" söyledi.

Taşcı, "RTÜK'ün görevini yapması için Pazartesi gerekli girişimlerde bulunacağım" dedi.

