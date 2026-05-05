O maç yargıya taşındı! Türkiye'deki o karşılaşmaya şike soruşturması: 20 dakikada 4 gol yediler

Bölgesel Amatör Lig’de oynanan Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor karşılaşması, ortaya atılan ciddi iddialar nedeniyle yargıya taşındı. Maçın sonucuna etki edildiği yönündeki şüpheler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA RESMEN BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karşılaşmaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve iddialar sonrası resen soruşturma başlattığını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

DİKKAT ÇEKEN GERİ DÖNÜŞ

Soruşturmanın merkezindeki karşılaşmada Kurtalanspor’un gösterdiği performans dikkat çekti. Mücadelenin 70. dakikasına 4-1 geride giren ekip, kalan bölümde bulduğu gollerle maçı 5-4 kazanmayı başardı.

LİGDE KALMA MÜCADELESİNE GÖLGE DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Kurtalanspor, Bölgesel Amatör Lig’de kalmayı garantilerken, karşılaşmaya dair ortaya atılan şaibe iddiaları spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturmanın ilerleyen süreçte nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.