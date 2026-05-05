Arjantin basını "Yılın Transferi" diyerek duyurdu! Amedspor Icardi için düğmeye bastı!

Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi için sürpriz bir talip çıktı. Arjantinli dev spor kanalı TYC Sports, Süper Lig’in yeni ekibi Amedspor’un Icardi’yi projesinin merkezine koymak istediğini yazdı

Burak Kavuncu
ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Galatasaray ile sözleşme yenileme görüşmeleri tıkanan Mauro Icardi için Arjantin basınından bomba bir iddia geldi. TYC Sports’un haberine göre; Süper Lig’e yeni yükselen Amedspor, dünyaca ünlü yıldızı "piyasa bombası" olarak kadrosuna katmak istiyor.

SÜPER LİG'DE YILIN BOMBASI! AMEDSPOR MAURO ICARDI'NİN PEŞİNDE...

Haberde yer alan detaylara göre, Galatasaray yönetimi Icardi’ye mevcut 12 milyon dolarlık maaşında %50 oranında bir indirim teklif etti. Bu ciddi kesintiyi kabul etmeyen ve sözleşmesinin aynı şartlarla uzatılmasını isteyen Icardi ile sarı-kırmızılı kulüp arasındaki görüşmeler tamamen soğumuş durumda. 30 Haziran'da boşa çıkacak olan yıldız golcü için ayrılık çanları çalıyor.

AMEDSPOR’UN "VİZYON" PROJESİ

Süper Lig’e bu sezon yükselen Diyarbakır temsilcisi Amedspor, lige sadece kalıcı olmak için değil, dünya çapında ses getirmek için girmeyi planlıyor. Haberde, Amedspor’un Icardi’yi kadrosuna katarak hem sportif hem de medya anlamında dev bir patlama yapmayı hedeflediği belirtildi. Arjantin basını bu girişimi "Marketin en büyük bombası" olarak nitelendirdi.

ZORLU KARAR: İSTANBUL’DAN DİYARBAKIR’A

Transferin önündeki en büyük engellerden biri ise coğrafi ve kişisel faktörler. Icardi ve eşi China Suárez'in, İstanbul’dan Diyarbakır’a taşınma fikrine nasıl bakacağı büyük merak konusu. Arjantinli yıldızın elinde Juventus, Milan, Napoli ve Meksika ekibi América gibi seçenekler de bulunurken, Amedspor’un bu ezber bozan teklifi tüm dengeleri değiştirebilir.

AVRUPA VE AMERİKA KITASI PUSUDA

Mauro Icardi’nin Galatasaray ile yürüttüğü sözleşme görüşmelerinin tıkanması, dünya devlerini ve birçok kıtadan kulübü harekete geçirmiş durumda. İtalya Serie A’nın köklü ekipleri Juventus, Milan ve Napoli yıldız golcünün durumunu yakından takip ederken; İspanya’dan Elche ve Oviedo ile Meksika’nın güçlü temsilcisi America, Icardi’yi kadrosuna katmak için fırsat kolluyor.

Öte yandan, Arjantin devi River Plate’in de Icardi’yi ülkesine döndürme hayali kurması, tecrübeli forvetin önümüzdeki transfer döneminde Avrupa’dan Amerika kıtasına kadar uzanan çok geniş ve prestijli bir tercih listesine sahip olduğunu gösteriyor.

