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Galatasaray Selçuk İnan'dan ücretinde indirim yapmasını istedi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.06.2018 10:11 | Son Güncelleme

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan da UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle futbolcu maaşlarından tasarruf etmek için harekete geçti.

Galatasaray yönetiminin hedefindeki ilk isim Selçuk İnan...

Galatasaray'dan Selçuk İnan'a flaş teklif!

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UEFA'dan gelen yaptırımlar çerçevesinde yıllık maaş bütçesi olarak 65 milyon Euro sınırını geçemeyecek olan Galatasaray, tasarruf planlarını devreye sokmaya başladı.

UEFA'dan gelen yaptırımlar çerçevesinde yıllık maaş bütçesi olarak 65 milyon Euro sınırını geçemeyecek olan Galatasaray, tasarruf planlarını devreye sokmaya başladı.
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Bu sezonun sonunda maksimum 50 milyon Euro zarar etme taahhütü veren Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak yüksek ücret ödenen oyuncuları gözüne kestirdi.

Bu sezonun sonunda maksimum 50 milyon Euro zarar etme taahhütü veren Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak yüksek ücret ödenen oyuncuları gözüne kestirdi.
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Sözleşmeleri önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan kaptan Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci'nin yüksek ücret kazandığını düşünen yönetim, ilk 11 oyuncusu olmamalarına rağmen toplamda bonuslar hariç 7.1 milyon Euro ödenen 3 isimden indirim yapmasını istiyor.

Sözleşmeleri önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan kaptan Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci'nin yüksek ücret kazandığını düşünen yönetim, ilk 11 oyuncusu olmamalarına rağmen toplamda bonuslar hariç 7.1 milyon Euro ödenen 3 isimden indirim yapmasını istiyor.
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'FUTBOLU BURADA BIRAK'

'FUTBOLU BURADA BIRAK'
Fatih Terim'in gelişiyle birlikte bazı maçlarda ilk 11'e giren ve yükselttiği performansıyla taraftarla da yeniden barışan Selçuk İnan'ın 2 milyon 950 bin Euro'luk sözleşmesini çok bulan yönetim, kaptanın maaşını 2 milyonun altına indirmeye çalışıyor.
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33 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık yeni kontrat yapmayı düşünen Sarı-Kırmızılı yetkililerin, Selçuk'a da 'İndirim yap, futbolu da burada bırak' önerisinn getireceği öğrenildi.

33 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık yeni kontrat yapmayı düşünen Sarı-Kırmızılı yetkililerin, Selçuk'a da 'İndirim yap, futbolu da burada bırak' önerisinn getireceği öğrenildi.
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EREN VE TOLGA GÖNDERİLMEYECEK

EREN VE TOLGA GÖNDERİLMEYECEK
TFF'nin önümüzdeki dönemlerde yabancı sayısını düşüreceği için Tolga ve Eren'i takımda tutmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda hareket ediyor.
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Gomis'in oynamadığı Kayseri deplasmanında 2 golle maçı kazandıran Eren'den faydalanabileceğini düşünen Terim'in, deneyiml oyuncu için 'indirim yapması halinde kalabilir' raporu verdiği bildirildi.

Gomis'in oynamadığı Kayseri deplasmanında 2 golle maçı kazandıran Eren'den faydalanabileceğini düşünen Terim'in, deneyiml oyuncu için 'indirim yapması halinde kalabilir' raporu verdiği bildirildi.
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Sezon başında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Tolga Ciğerci'nin ise Eren'le birlikte kadro derinliği oluşturacağını düşünen deneyimli teknik adam, 26 yaşındaki orta sahanın takımına katkı sağlayabileceği görüşünde.

Sezon başında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Tolga Ciğerci'nin ise Eren'le birlikte kadro derinliği oluşturacağını düşünen deneyimli teknik adam, 26 yaşındaki orta sahanın takımına katkı sağlayabileceği görüşünde.
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TARIK GİTMEK İSTEMİYOR!

TARIK GİTMEK İSTEMİYOR!
Cimbom'un 2014 yazında Eskişehir'den 4 milyon 750 bin Euro bonservis ücreti ödeyerek transfer ettiği Tarık Çamdal, 1 yıllık daha mukavelesinin bulunduğu takımından ayrılmak istemiyor.
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Geçen 4 sezonda beklentileri karşılayamamasına rağmen toplamda 4 milyon 959 bin Euro'yu cebine koyan Tarık'a kalan son senede 1 milyon 605 bin Euro daha ödemek istemeyen Cengiz yönetimi, oyuncudan kendisine takım bulmasını talep etti.

Geçen 4 sezonda beklentileri karşılayamamasına rağmen toplamda 4 milyon 959 bin Euro'yu cebine koyan Tarık'a kalan son senede 1 milyon 605 bin Euro daha ödemek istemeyen Cengiz yönetimi, oyuncudan kendisine takım bulmasını talep etti.
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Ancak Tarık'ın başka bir takımda aynı parayı kazanamayacağı için takımda kalmak istediğini ilettiği öğrenildi.

Ancak Tarık'ın başka bir takımda aynı parayı kazanamayacağı için takımda kalmak istediğini ilettiği öğrenildi.
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NE KADAR KAZANIYORLAR?

NE KADAR KAZANIYORLAR?
Selçuk İnan - 2 milyon 950 bin euro
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Eren Derdiyok - 2 milyon 150 bin euro

Eren Derdiyok - 2 milyon 150 bin euro
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Tolga Ciğerci - 2 milyon euro

Tolga Ciğerci - 2 milyon euro
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