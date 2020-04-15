Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaştı!

Koronavirüs nedeniyle tüm ligler ertelenirken, takımlar önümüzdeki sezonun planlamasına da başladı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iddiaya göre ilk transferini yaptı. Sivasspor'da gösterdiği başarılı performans ile kendinden sıkça söz ettiren Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşıldı.
25 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı ekipte Selçuk İnan'ın taşıdığı 8 numaralı formayı terletecek.
2017 yılından beri Sivasspor forması terleten genç oyuncu, kırmızı beyazlı ekiple sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Galatasaray ile oyuncunun menajeri arasındaki görüşmelerde taraflar, 4 senelik sözleşme için her konuda anlaşmaya vardı.
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