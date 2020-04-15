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Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaştı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.04.2020 17:54 | Son Güncelleme

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı ilk isim, Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan oldu.

Koronavirüs nedeniyle tüm ligler ertelenirken, takımlar önümüzdeki sezonun planlamasına da başladı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iddiaya göre ilk transferini yaptı. Sivasspor'da gösterdiği başarılı performans ile kendinden sıkça söz ettiren Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşıldı.

SELÇUK'UN 8 NUMARASINI GİYECEK

25 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı ekipte Selçuk İnan'ın taşıdığı 8 numaralı formayı terletecek.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2017 yılından beri Sivasspor forması terleten genç oyuncu, kırmızı beyazlı ekiple sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Galatasaray ile oyuncunun menajeri arasındaki görüşmelerde taraflar, 4 senelik sözleşme için her konuda anlaşmaya vardı.

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Galatasaray Sivasspor Mert Hakan Yandaş

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