Galatasaray sözleşmelerdeki bonus maddeleri yüzünden forvet transferi yapamadı!

Tarık Çamdal ve Yasin Öztekin'e geçen sezon içinde güncel kurdan fazla ödeme (4 milyon TL) yaptığı ortaya çıkan Galatasaray'da geçen hafta bir skandal daha yaşandı ve forvet transferi yattı.

Nagatomo, Onyekuru, Emre Akbaba ve Ndiaye'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmelere Şampiyonlar Ligi'nde başarıya bağlı bonus maddeleri koydu ancak resmi sitesinde bu detayları açıklamadı. Galatasaray CFO'su (Finansal İşler Müdürü) Sedef Hacısalihoğlu'nun bu bonusları dikkate almadan transfer bütçesini hesapladığı ortaya çıktı.

CORNELIUS TEKLİFİ SUYA DÜŞTÜ

Gomis'in satışı sonrasında 2 milyon Euro civarında artıya geçtiğini düşünen sarı-kırmızılı yetkililer, Danimarkalı golcü Cornelius için Atalanta'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli önerdi. Ancak UEFA tarafından gelen ''Bonusları da dikkate alıyoruz'' mesajı sonrası Galatasaray'ın sadece 417 bin Euro transfer bütçesi kaldığı öğrenildi.

Cornelius'u Bordeaux'ya kaptıran sarı-kırmızılılar, Vagner Love için de Beşiktaş'la anlaşamadı. Transfer döneminin bitmesine dakikalar kala yedek sol bek Ömer Bayram 400 bin Euro bonservis ödenerek alındı. Galatasaray, transferde eksiye düşmeme sözünü tuttu ancak yanlış hesap yüzünden forvet transferinden vazgeçti.

