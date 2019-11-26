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Galatasaray taraftarı Belhanda'ya yine tepki gösterdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.11.2019 23:03 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Belhanda, Club Brugge maçının 86. dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı. Bazı taraftarlar Belhanda'yı protesto ederken bazı taraftarlar da oyuncuya destek verdi.

Galatasaray'da Club Brugge maçına ilk 11'de başlayan ve daha önce tartışma yaşadığı taraftarların tribünlere çağırarak destek verdiği Younes Belhanda, karşılaşmanın son bölümünde yine tepkiyle karşılaştı.

Faslı oyuncu, mücadelenin 87. dakikasında yerini Emre Mor'a bırakırken, tribünlerin bir kısmından ıslık sesleri yükseldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda tribünlerin bir bölümü de alkışla destek verirken, Belhanda gülerek tepkilere cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray younes belhanda belhanda

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
emre mor gsye yakışmıyor
ne küfürler etmiş napıcaklar iki top oynadı die afmı edicekler iğrenç bir herif
ben bu adama 10 dakika dayanamadım terim nasıl dayandı inanamıyorum
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