Galatasaray taraftarı Belhanda'ya yine tepki gösterdi

Galatasaray'da Club Brugge maçına ilk 11'de başlayan ve daha önce tartışma yaşadığı taraftarların tribünlere çağırarak destek verdiği Younes Belhanda, karşılaşmanın son bölümünde yine tepkiyle karşılaştı.

Faslı oyuncu, mücadelenin 87. dakikasında yerini Emre Mor'a bırakırken, tribünlerin bir kısmından ıslık sesleri yükseldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda tribünlerin bir bölümü de alkışla destek verirken, Belhanda gülerek tepkilere cevap verdi.

