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Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.09.2018 12:29 | Son Güncelleme

Galatasaray'da çok beklenen forvet transferi gerçekleşmeyince sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan yönetime hücum etti.

Galatasaray 2. Başkanı Albayrak'ın Alanyaspor maçı sonrasında "2 santrfor alacağız" sözünü hatırlatan taraftarlar, büyük sükutu hayal yaşadılar.

Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi

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Galatasaray'ın Vagner Love için yaptığı son gün atağı da başarısızlıkla sonuçlandı.

Galatasaray'ın Vagner Love için yaptığı son gün atağı da başarısızlıkla sonuçlandı.
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2 forvet transferi sözü verilmesine rağmen, akşam saatleriyle Albayrak'ın, "Transferi Ömer Bayram ile kapattık" açıklamasıyla adeta şok yaşadılar.

2 forvet transferi sözü verilmesine rağmen, akşam saatleriyle Albayrak'ın, "Transferi Ömer Bayram ile kapattık" açıklamasıyla adeta şok yaşadılar.
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İşte taraftarların mesajlarından öne çıkanlar...

İşte taraftarların mesajlarından öne çıkanlar...
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Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi

Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi
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Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi

Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi
6 / 13

Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi

Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi
7 / 13

Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi

Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi
8 / 13

Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi

Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi
9 / 13

Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi

Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi
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Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi

Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi
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Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi

Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi
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Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi

Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi
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Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi

Galatasaray taraftarı forvet transferi yapılmamasına tepki gösterdi
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Galatasaray abdurrahim albayrak taraftar

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