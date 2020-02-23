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Galatasaray taraftarı Kadıköy'de!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.02.2020 18:08 | Son Güncelleme

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe ile yapılacak derbi öncesinde Ülker Stadı'na ulaştı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için Türk Telekom Stadı'ndan hareket eden Galatasaray taraftarı, otobüslerle maçı oynanacağı Ülker Stadı'na geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı için İstanbul Valiliği’nde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlar gereği; sarı kırmızılı taraftarlar Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda toplanacak ve buradan kalkacak otobüsler saat 15.00'te ile toplu olarak Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne hareket etti.

Deplasman tribününde yer alacak taraftarların stada münferit olarak girmesine emniyet tedbirleri gereği müsaade edilmeyecek. Toplanma ve hareket yeri olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda bilet kontrolü ve üst araması yapılacak olup, biletsiz taraftarlar kesinlikle otobüslere alınmayacak.

Karşılaşma sonrası yine aynı şekilde Ülker Stadyumu’ndan münferit çıkış yapılmayacak ve taraftarlar İETT tarafından tahsis edilen otobüsler ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’na götürülecek.

GALATASARAY TARAFTARI KADIKÖY'DE

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Kadıköy’e hareket etti.

Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam 19.00’da Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için sarı-kırmızılı taraftarlar stada doğru yola çıktı. Türk Telekom Stadı’nda toplanan yaklaşık 2 bin 500 taraftar, önce güvenlik kontrolünden geçti. Ardından otobüslere geçen sarı-kırmızılılar, 29 otobüslük konvoy ile Ülker Stadı’na gitti.

Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e hareket eden Galatasaray taraftarı an itibariyle stada ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray taraftar kadıköy derbi stad

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hoş geldiniz kızlar..
bune arkadaş beyefendice gidip maç izleyemiyormusunuz ayıp yahu utanmamız gerek holiganlık nedir vatan savunacaksınız dense herkezin işi çıkar bahanesi olur
Himmet düşkünü haramzadeler !
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