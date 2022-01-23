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Galatasaray taraftarı yönetimi protesto ederek istifaya davet etti

23.01.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray taraftarı yönetimi protesto ederek istifaya davet etti

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar, yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Galatasaray Nef Stadı'nda oynanan maçın ardından tribünlerde "yönetim istifa" şeklinde tezahürat yapan sarı-kırmızılılar, bu tepkilerini stat dışında da sürdürdü.

Protokol tribünü önüne gelen bir grup taraftar, istifa yönündeki tezahüratlarına devam etti. Güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, taraftarları protokol tribünün önünden uzaklaştırdı.

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