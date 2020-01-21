Galatasaray taraftarından Show TV'ye tepki! Ece Üner, Galatasaray camiasından özür diledi

Galatasaray taraftarları, Ece Üner'in sunduğu Show Ana Haber'de yayınlanan haberi "Show TV boykot" hashtagi ile protesto etti. Kısa süre içinde binlerce tweet atılması sonrasında Ece Üner Twitter'dan özür diledi.
Ece Üner kişisel hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur. Haber içeriğinde yapılan hata yarın düzeltilecektir!"
Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur. Haber içeriğinde yapılan hata yarın düzeltilecektir!— ece üner (@eceuner12) January 20, 2020
İşte Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden bazıları:
Seni severdim Ece Üner ama sende talimatla konuşuyormuşsun ! Acilen GS üyeliğinden atılmalı bu zât ! #ShowTvBoykot pic.twitter.com/sNF6VbPevh— GALA (@galareyiz) January 20, 2020
Haber boyu Fetöden hapis cezası alan Fenerbahçeli futbolcuları başka takım formaları ile göster Fenerbahçenin f'si gecmesin, haberin sonunda da alakasi bir şekilde Galatasaraylı futbolcular sohbete katıldı diye ekle.— Şino (@sinyorsino) January 20, 2020
Sahibin kim Show Tv?#ShowTvBoykotpic.twitter.com/3S8TxJ9mMu
NE OLMUŞTU?
Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı.
Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül ve futbolcu Zafer Biryol, "FETÖ/ PDY Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
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