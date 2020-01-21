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  4. Galatasaray taraftarından Show TV'ye tepki! Ece Üner, Galatasaray camiasından özür diledi

Galatasaray taraftarından Show TV'ye tepki! Ece Üner, Galatasaray camiasından özür diledi

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.01.2020 00:09 | Son Güncelleme

Show TV Ana Haber'de, futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin bir haber nedeniyle Galatasaray taraftarından gelen tepkiler üzerine Ece Üner, Galatasaray camiasından özür diledi.

Galatasaray taraftarından Show TV'ye tepki! Ece Üner, Galatasaray camiasından özür diledi

Galatasaray taraftarları, Ece Üner'in sunduğu Show Ana Haber'de yayınlanan haberi "Show TV boykot" hashtagi ile protesto etti. Kısa süre içinde binlerce tweet atılması sonrasında Ece Üner Twitter'dan özür diledi.

Ece Üner kişisel hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur. Haber içeriğinde yapılan hata yarın düzeltilecektir!"

İşte Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden bazıları:

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NE OLMUŞTU?

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı.

Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül ve futbolcu Zafer Biryol, "FETÖ/ PDY Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ece üner Galatasaray Show TV Ana Haber FETÖ

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