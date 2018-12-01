Galatasaray taraftarından Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmanda dünya rekoru

G.Saray taraftarı Türk Telekom Stadı'na akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda yapılan son idmana büyük ilgi gösterdi.

Taraftarlar ve teknik heyet oyuncuları selamlarken; Sarı Kırmızılı ekip tribünlere gelen 40 bin 541 kişinin dünya rekoru olduğunu duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman. Seyirci sayısı: 40.541" denildi.

Taraftarlar, İstanbul'daki GSSTORE'lardan yaptığı minimum 19.05 TL'lik alışverişle antrenmanı için bilet sahibi oldu

Bursa’dan geldiğini söyleyen bir taraftar, bundan sonraki her maçtan önce Türk Telekom Stadyumu’nda idmanın taraftarlara açık olmasını istediğini söyledi.

Beykoz’dan antrenmanı izlemek için geldiğini belirten bir taraftar ise, “İş yerinden çıkıp geldik...

Takımımıza da katkıda bulduk, bilet aldık. Akşam büyük şölene hazır olur. Derbiyi de 2-1 alırız” diye konuştu.

Galatasaray’ın büyük bir kulüp olduğunu idman için yığınla gelen bir başka taraftar ise, “Babam iyi ki beni Galatasaraylı yapmış...

O yüzden mutluyum, gururluyum. Alışverişte atkı aldım. Yeğenime bir şeyler aldım. Derbi de 1-0 olsun, bizim olsun.

Antrenmana gelmelerinin sebebinin Teknik Direktör Fatih Terim’in yanında olmak olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılı taraftar da maçı kazanacaklarını söyledi.

Antrenmanda taraftara seslenen Fatih Terim şunları söyledi:

"Dünyadaki tüm Galatasaraylıları temsil eden buradaki taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum...

Galatasaray'a adanmış hayatların böyle bir cevabı olabilir. Takımım adına, kendim adına sonsuz teşekkür ediyorum...

Galatasaray her zaman elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Çok ciddi bir rakibimizle oynayacağız...

İnşallah sonuç istediğimiz gibi olur. Sonuç ne olursa olsun, şu atmosfer çok daha güzel."

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti

Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti