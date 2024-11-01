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Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi için olay yaratan iddia! 'O paylaşımıyla yeni takımını duyurmuş'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.11.2024 09:15
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Galatasaray'a geldiği günden bu yana gerek karakteri gerekse gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için çok konuşulacak bir iddia gündemde. Buna göre Icardi'nin ülkesi Arjantin'de, golcü ismin yaptığı bir paylaşım transfer duyurusu olarak yorumlandı. İşte detaylar...

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi için olay yaratan iddia! 'O paylaşımıyla yeni takımını duyurmuş'

Geldiği günden bu yana Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi Sarı-Kırmızılı formayla gollerine devam ederken yıldız ismin sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Performansıyla harikalar yaratan ve birçok kulübün de dikkatini çeken yıldız isim için Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdıran bir iddia ortaya atıldı.

RIVER PLATE TALİP OLDU

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ESPN'in haberine göre; Arjantin temsilcisi River Plate, yıldız bir forvet transferi yapmak için planlamalarını başlattı. Miguel Angel Borja'nın performansını yeterli görmeyen River Plate yönetimi, teknik direktör Marcelo Gallardo'nun da isteğiyle liste hazırlamaya başladı.

EN CİDDİ ADAY ICARDI

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Haberde, River Plate'in en büyük hedefinin Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi olduğu ifade edilirken, Arjantin ekibinin bu transferi bitirmek için şartları zorlamaya hazır olduğu kaydedildi.

ICARDI DE PAYLAŞMIŞTI

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Geçtiğimiz haftalarda ülkesi Arjantin'e giden Icardi, sosyal medya hesabından seyahatine dair fotoğraflar yayınlamıştı. Yayınladığı karelerden birinde River Plate'in stadyumu olan Monumental yer alıyordu. Bu fotoğrafın bir transferin habercisi olabileceğini vurgulandı.

WANDA NARA'NIN PAYLAŞIMLARI GÜNDEME GELDİ

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Öte yandan Arjantin basınında, 'Icardi'nin adı giderek daha yüksek sesle yankılanıyor' başlıkları atılırken Wanda Nara'nın River Plate formasıyla yaptığı paylaşımlar da gündeme geldi. Ünlü model, Icardi ile ayrıldığı süreçte kendisini Arjantin'e davet etmiş, burada yaşayabileceklerini belirtmişti.

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