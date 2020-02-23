Amasya’da Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından Galatasaray taraftarları galibiyeti doyasıya kutladı.

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi deplasmanda 20 yılın ardından mağlup etmesi Amasya’da coşkuyla kutlandı. Süper Lig’de büyük bir heyecana sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorun ardından ezeli rakibini deplasmanda 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray’da galibiyet coşkusu yaşanıyor. Yurdun dört bir yanında zaferi kutlayan sarı-kırmızılılar, caddelerde ve sokaklarda şampiyonluk tezahüratları yaptı.

Yavuz Selim Meydanı’nda bir araya gelen taraftarlar galibiyeti doyasıya kutladı.

