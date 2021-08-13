Galatasaray Teknik Direktörü Terim, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana'ya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana'da.

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Nuriye Terim'in tedavisi sürüyor.

Annesinin rahatsızlığını öğrenen Fatih Terim de Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone ile deplasmanda yaptığı maçı sonrası Adana'ya geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz